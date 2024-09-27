Психолог Дугенцова определила возрастной предел для совместного выполнения родителями домашних заданий с детьми

По словам семейного психолога Дарьи Дугенцовой, в дошкольном возрасте участие родителей в творческих заданиях детей обязательно, поскольку в данный момент ребенок еще может быть не готов работать самостоятельно. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что при переходе ребенка в начальную школу помощь все еще требуется, но в более ограниченной мере. Таким образом, родителям стоит помогать с домашними заданиями с первого по четвертый класс, разделяя процесс на этапы

По мнению эксперта, с возрастом вовлечение в процесс должно сокращаться и помогать следует лишь тогда, когда ребенок действительно что-то не понимает.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить сайты с готовыми домашними заданиями.