Психолог оценил введенный стандарт школьной формы

Введение единого стандарта школьной формы в России не снимет глубинные социальные различия между учениками, считает психолог Юлия Габерштейн. В интервью «Постньюс» она подчеркнула , что статус семьи дети определяют по множеству признаков: от дорогих гаджетов и брендовой одежды до рассказов о путешествиях и досуге.

Габерштейн признает важность борьбы с социальным расслоением, но указывает, что форма лишь маскирует симптомы. Истинные маркеры статуса — мобильные устройства последней модели, поездки за границу или посещение престижных секций — останутся видимыми инструментами стратификации.

По мнению психолога, последствия формального подхода могут быть обратными. Акцент на внешнем единообразии без решения глубинных вопросов способен усилить напряжение: дети из менее обеспеченных семей острее ощущают контраст между «обязательным» равенством формы и реальными возможностями сверстников.

Она подчеркнула, что нужны системные изменения. Психолог предлагает сместить фокус на воспитание, то есть необходимы инициативы, которые научат ценить человека за качества, а не за айфон или куртку». Ключевая задача — создание среды, где уважение формируется через совместные проекты, открытый диалог и осознание многообразия жизненных ситуаций. Как резюмирует Габерштейн, равенство начинается не с гардероба, а с культуры взаимоотношений.

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