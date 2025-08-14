Психолог Васильева назвала способы распознать буллинг

В России могут ввести серьезные штрафы за школьную травлю и кибербуллинг – до 500 тыс. рублей. Инициатива депутатов ЛДПР появилась на фоне участившихся случаев психологического и физического насилия среди школьников. Психолог Евгения Васильева объяснила, как распознать тревожные сигналы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, буллинг не всегда проявляется явно – это могут быть бойкоты, сплетни или манипуляции дружбой. Классные руководители первыми замечают проблему, когда дети дают обидные прозвища, избегают совместных заданий или высмеивают ответы у доски. Родителям стоит насторожиться, если ребенок стал отказываться от школы, просить деньги под сомнительными предлогами или постоянно находится в подавленном состоянии.

Психолог подчеркнула, что жертва буллинга не может справиться самостоятельно. Эмоциональное напряжение травмирует психику и требует вмешательства взрослых.

По ее мнению, решить проблему помогут школьные службы примирения, которые работают в большинстве московских школ. Главное – не закрывать глаза на проблему и действовать сообща: учителям, родителям и психологам. Ведь вовремя остановленная травля сохранит не только нервы, но и здоровье ребенка.

