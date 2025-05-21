Публицист Холмогоров оценил содержание на налоги россиян не знающих русского языка детей мигрантов
Фото: [Медиасток.рф]
Публицист Егор Холмогоров дал оценку детям мигрантов, не знающим русского языка. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, совершенно непонятно, почему необходимо держать на деньги налогоплательщиков в школе детей, которые не знают русского языка и не уважают Россию. С какой стати россияне вынуждены это оплачивать.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пока ни один ребенок из семьи мигрантов не сдал экзамен для приема в школу.