Публицист Холмогоров оценил содержание на налоги россиян не знающих русского языка детей мигрантов

По его словам, совершенно непонятно, почему необходимо держать на деньги налогоплательщиков в школе детей, которые не знают русского языка и не уважают Россию. С какой стати россияне вынуждены это оплачивать.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пока ни один ребенок из семьи мигрантов не сдал экзамен для приема в школу.