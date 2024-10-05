Путин подчеркнул значимость создания условий для профессионального развития учителей

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, его поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что работа учителя вызывает «особое уважение», так как это созидательная деятельность.

«Вы выбрали для себя трудную, высокоответственную и благородную цель, полностью посвящая себя ученикам», — добавил президент.

Путин также отметил, что Россия «всегда была известна сильной образовательной системой».

По его словам, преемственность поколений и уважение к традициям позволяют стране развивать образовательную систему «на суверенной основе», объединяя лучший опыт дореволюционной и советской школ с современными подходами.

Ранее Путин призвал к распространению практик лучших педагогов.