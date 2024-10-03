Путин призвал к распространению практик лучших педагогов

Президент России Владимир Путин во время встречи с победителями и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» заявил, что инновационные подходы ведущих учителей страны должны быть внедрены в образовательное сообщество, сообщило РИА Новости.

«Ваши инициативы, разработки и методы преподавания ценятся коллегами — это имеет первостепенное значение. Это важно как для вас, так и для тех, с кем вы работаете, — для молодежи, для школьников. Такие мощные и оригинальные методы, как ваши, безусловно, должны широко применяться в педагогическом сообществе нашего государства», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что учебный процесс всегда подразумевает совместное творение между учителем и учеником.

Путин отметил, что успешные методики не только обогащают учебный процесс, но и способствуют формированию у учеников критического мышления и творческого подхода.

Важно, чтобы такие практики были не просто изолированными примерами, а входили в общегосударственные инициативы, направленные на модернизацию системы образования.

Ранее Путин посетил церемонию открытия колледжа для операторов беспилотников.