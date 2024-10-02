Путин посетил церемонию открытия колледжа для операторов беспилотников

В индустриальном парке «Руднево» в Москве состоялось открытие колледжа для операторов беспилотных летательных аппаратов. В церемонии открытия инновационной площадки приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил ТАСС.

Одно из главных направлений работы площадки — разработка дронов. Площадка в «Руднево» представляет собой инновационное образовательное пространство для подготовки специалистов с учетом потребностей московской экономики. Площадь здания составляет 9,1 тыс. кв. м, на которых размещены 21 мастерская и лаборатория.

В программу обучения включены все аспекты — от изготовления корпуса беспилотника до управления им.

Ранее сообщалось о том, что в НАТО заговорили о создании центра воздушных операций в Арктике.