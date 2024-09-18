В НАТО заговорили о создании центра воздушных операций в Арктике

В НАТО обсуждают создание центра воздушных операций в Арктике. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление генерала Джеймса Хекера.

Хекер рассказал, что для этих целей собираются использовать как близкие отношения между странами Арктики, так и накопленный опыт и знания. Именно таким образом, по словам генерала, там может появиться третий объединенный центр управления воздушными операциями.

Но это предложение еще не выносилось на обсуждение с руководством альянса, и пока даже точно нет понимания о месте, где данный центр управления можно расположить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Торопецком округе Тверской области в результате массированной атаки беспилотников пострадали 17 человек.