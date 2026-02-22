«Режиссер» и кавалер трех орденов: в Подольске прошел урок мужества с героями СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в Подольске прошла встреча, которая запомнится ее участникам надолго. Глава городского округа Григорий Артамонов 20 февраля посетил школу имени Героя России Александра Монетова, где для учеников организовали урок мужества. Почетными гостями стали не просто военнослужащие, а люди с удивительными судьбами: участник спецоперации с позывным Режиссер и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин.

Герои не стали отмалчиваться за казенными фразами. Они открыто и искренно ответили на вопросы ребят, которые волновали юные умы. Школьников интересовало, с кого бойцы брали пример в юности и какие именно школьные предметы оказались жизненно необходимы для выживания и успешного выполнения боевых задач. Диалог получился живым и честным.

Особое место в разговоре заняла тема поддержки с тыла. Участники СВО еще раз подчеркнули, что вся гуманитарная помощь, которую собирают и отправляют волонтеры, очень нужна на передовой. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес самих школьников.

Кульминацией стало передача Режиссером в музей образовательного комплекса трофеев из зоны специальной военной операции — вражеского дрона и оружия.

Атмосферу события дополнило присутствие людей, для которых имя школы — не просто название. Гостями стали Геннадий Николаевич и Валентина Ивановна — родители Героя России Александра Монетова, чья жизнь и подвиг стали примером для подрастающего поколения.

Эта встреча стала логичным продолжением большой воспитательной работы в округе. Ранее в Подольске прошел фестиваль «Помню. Горжусь. Помогаю», собравший более 300 студентов из 12 организаций профессионального образования. Ребят научили плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи и собирать продуктовые наборы для бойцов. Этот фестиваль стал зримым свидетельством крепкой связи тыла и фронта, которую сегодня так важно сохранить и укрепить.