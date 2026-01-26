Рязанская область направит свыше полумиллиарда рублей на ремонт школ, получив дополнительное финансирование

Рязанская область получила существенную федеральную поддержку для модернизации своих учебных заведений. Губернатор Павел Малков сообщил, что региону дополнительно выделено более 30 млн рублей на капитальный ремонт школ. Эти средства были одобрены Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджета, что подчеркивает значимость образовательной инфраструктуры в национальных приоритетах. Об этом сообщает издание 7info.

Общая сумма, которая будет направлена на эти цели в текущем году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», впечатляет — почти 592 млн рублей. Масштабная работа затронет десять школ в разных уголках области, от крупных городов, таких как Рязань и Сасово, до сельских округов. В список попали как городские гимназии и школы, так и учреждения в селах Морозовы-Борки и Мурмино, что говорит о стремлении власти обеспечить равные условия для обучения всех детей региона.

Конкретные планы ремонта включают комплексное обновление: замену устаревших коммуникаций, реставрацию фасадов и модернизацию внутренних пространств. Как отметил губернатор, все объекты входят в Народную программу «Единой России», а главная цель — создать современную, комфортную и безопасную среду, которая будет мотивировать детей к учебе.

