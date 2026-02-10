Рязанская область показала противоречивые результаты ЕГЭ-2025

Результаты ЕГЭ в Рязанской области по итогам 2025 года рисуют противоречивую картину, где заметные успехи соседствуют с тревожным спадом. Рост среднего балла по химии, информатике, истории и профильной математике, казалось бы, говорит о верно выбранном векторе. Однако резкое падение результатов по английскому, географии, физике, литературе и даже русскому языку заставляет серьезно задуматься о системных проблемах в региональном образовании. Об этом сообщает издание 7info.

Анализ причин, проведенный региональным министерством образования, вскрывает несколько глубинных трудностей. По географии и литературе речь идет о кризисе мотивации и методик: предметы либо выбирают слабо подготовленные ученики, рассчитывая на легкость, либо учителя испытывают недостаток опыта для индивидуального подхода. С русским языком ситуация иная — выпускники столкнулись с усложнившимися заданиями. Но самый показательный пример — физика. Падение баллов на 4,1 пункта эксперты напрямую связывают с хроническим дефицитом учебных часов и острым кадровым голодом, особенно в сельских школах, где этот предмет часто ведут педагоги без специализации.

Последствия такого дисбаланса уже видны в общероссийском сравнении. Средний балл по региону оказался ниже федерального более чем на один пункт, а отставание по литературе и информатике стало критическим — минус 5,4 и 4,3 балла соответственно. Это создает риски для выпускников при поступлении в ведущие вузы и указывает на снижение конкурентоспособности областного образования в целом. В то же время блестящий результат по химии, опережающий средний по стране на 3,7 балла, доказывает, что при грамотной организации процесса высокие достижения возможны.

Итогом этого аналитического среза становится четкое понимание задач на будущее. Перед ЕГЭ-2026 региону необходимо не просто наращивать показатели, а устранять структурные перекосы. Ключевыми станут преодоление кадрового дефицита, пересмотр методик преподавания по проблемным дисциплинам и выстраивание эффективной системы профориентации, чтобы такие важные предметы, как физика или география, не теряли мотивированных учеников. Успех по химии показывает, что точечная концентрация усилий дает результат, и теперь этот опыт предстоит масштабировать на всю образовательную систему области.

