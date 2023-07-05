Рюкзаки со школьными принадлежностями передадут четырем тысячам первоклассников Подмосковья

В Подмосковье продолжают оказывать меры поддержки семьям с низким доходом. В преддверии нового учебного года первоклассникам, которые воспитываются в таких семьях, вручат рюкзаки со школьными принадлежностями.

Получить меру поддержки могут семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 17 277 рублей.

Всего в этом году рюкзаки получат около четырех тысяч ребят. Ранцы принесут на дом сотрудники соцслужбы в августе. В них можно будет найти тетради, ручки, карандаши, ластики, пенал, пластилин и другие необходимые для учебы предметы.

Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, услуга оказывается беззаявительно. Перед визитом специалисты позвонят семье и уточнят время для доставки рюкзака.

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