Родителей хулиганов обяжут сидеть с детьми на уроках

Депутаты предлагают наделить школы правом обязать родителей присутствовать с детьми на уроках при систематических нарушениях дисциплины. Об этом сообщает ТАСС .

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить за школами право требовать присутствия родителей вместе с ребенком на занятиях при повторных грубых нарушениях дисциплины.

По их мнению, существующие меры воздействия на хулиганов ограничены. Закон позволяет школам объявлять замечание или выговор, отчисление возможно только в исключительных случаях для учеников старше 15 лет. Родители агрессивных школьников часто игнорируют замечания, что усугубляет ситуацию.

Депутаты считают, что участие родителей позволит повысить ответственность и эффективность профилактики травли. Срок сопровождения может устанавливаться школой в пределах от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от частоты и тяжести проступков. Родитель будет следить за поведением ребенка и немедленно реагировать на проявления агрессии.

Решение о сопровождении должно приниматься педагогическим советом или специальной комиссией школы, быть официальным и обоснованным.

