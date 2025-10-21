Экс-учитель из Новосибирска получил более 13 лет строгого режима за преступления против школьницы

Бывший школьный учитель из Новосибирска приговорен к длительному сроку заключения за совершение тяжких преступлений. Советский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив фигуранту 13 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установило следствие, в период с мая по декабрь 2023 года мужчина, пользуясь своим служебным положением, совершил ряд насильственных действий в отношении несовершеннолетней ученицы. На момент преступлений девочке не исполнилось 14 лет. В общей сложности суд рассмотрел пять эпизодов противоправной деятельности.

Помимо сексуальных преступлений, в деле обнаружился и другой серьезный состав. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого у него было изъято 500 граммов пороха. На хранение взрывчатых веществ у подсудимого отсутствовало необходимое разрешение.

Таким образом, суд признал его виновным по всем пунктам обвинения: в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец получил 17 лет колонии за убийство бездомного, снятое на видео.