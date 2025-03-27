Родителям подольских девятиклассников рассказали о доступных вариантах профессионального образования

В Подольске состоялось общее собрание для родителей школьников, оканчивающих девятые классы школ. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа.

Собрание прошло в концертном зале администрации. Его организовали специалисты учреждений профессионального образования при поддержке комитета по делам молодежи.

В рамках собрания родителям рассказали, куда могут поступить их дети после окончания школы. Каждый представитель учебного заведения дал подробную информацию о своем колледже и вузе, рассказал о дне открытых дверей и о том, что нужно для поступления.

Встреча прошла в формате живого диалога. Родители познакомились со специалистами, которые будут обучать их детей, поговорили о направлениях, специальностях, стоимости обучения и бюджетных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в ресурсном центре на базе РГУТИС за год планируется обучить 10 тыс. специалистов туриндустрии.