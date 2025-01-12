В Госдуме выразили уверенность в отказе российской системы образования от ЕГЭ

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, в будущем наша страна откажется от ЕГЭ, взамен которого будет разработан новый формат оценки знаний в школах. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что новые правила оценки будут основываться на преимуществах ЕГЭ и отечественной системы образования, включая систему образования в СССР. Сегодня процесс этого отказа уже стартовал, об этом свидетельствует пересмотр ряда правил его сдачи и старт дискуссии об интегральной системе оценки знаний учеников школ.

По мнению парламентария, новая система оценки знаний даст возможность продолжать обучение тем, кто тянется к знаниям, а не тем, кто сумел угадать правильный ответ из предложенных вариантов.

Ранее сообщалось, что российские песни перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.