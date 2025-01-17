Российским школьникам захотели упростить сдачу ОГЭ для получения аттестата

В настоящее время школьникам для получения аттестата об окончании девяти классов необходимо сдавать два обязательных и два дополнительных предметов. Депутаты выдвинули идею об изменении этой нормы, убрав дисциплины для сдачи на выбор. Таким образом школьникам, в случае принятие законопроекта, нужно будет успешно пройти экзамены только по русскому языку и математике.

Вместе с этими изменениями предлагают ввести и новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования. Например, осуществлять все за счет муниципальных и региональных средств. Ответственность за это предлагают возложить на местные министерства образования и развития. Они будут определять особенности учета результатов ОГЭ и вступительных экзаменов.

Новую инициативу рассмотрят в ходе весенней сессии.

Ранее эксперт дал советы школьникам по повышению шансов на успешную сдачу ЕГЭ.