Российским школьникам захотели упростить сдачу ОГЭ для получения аттестата
В Думу внесли на рассмотрение проект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике
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Со школьников планируют снизить экзаменационную нагрузку. В Госдуме рассмотрят проект, согласно которому сделают послабления для сдачи обязательного государственного экзамена (ОГЭ), сократив количество предметов.
В настоящее время школьникам для получения аттестата об окончании девяти классов необходимо сдавать два обязательных и два дополнительных предметов. Депутаты выдвинули идею об изменении этой нормы, убрав дисциплины для сдачи на выбор. Таким образом школьникам, в случае принятие законопроекта, нужно будет успешно пройти экзамены только по русскому языку и математике.
Вместе с этими изменениями предлагают ввести и новый порядок зачисления абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального образования. Например, осуществлять все за счет муниципальных и региональных средств. Ответственность за это предлагают возложить на местные министерства образования и развития. Они будут определять особенности учета результатов ОГЭ и вступительных экзаменов.
Новую инициативу рассмотрят в ходе весенней сессии.
Ранее эксперт дал советы школьникам по повышению шансов на успешную сдачу ЕГЭ.