Школьнице пришлось раздеться, чтобы ее допустили на ОГЭ в Свердловской области

В Свердловской области ученица школы была вынуждена снять одежду для прохождения на ОГЭ, иначе ей грозило повторное обучение в девятом классе. Об этом сообщили учащиеся из города Полевской.

Как пишет телеграм-канал Mash, по их свидетельствам, рамка металлоискателя отреагировала на предмет нижнего белья у школьницы в школе № 16. Сотрудники охраны и педагоги отвели девятиклассницу в отдельное помещение, где она продемонстрировала отсутствие запрещенных предметов. У другого ученика сигнал прозвучал в области пояса — после снятия брюк проверка была завершена.



Ученики также сообщают о других трудностях. Вначале произошла поломка оборудования, и ученикам пришлось ждать около 40 минут, пока распечатают материалы экзамена. Затем закончились дополнительные листы для черновиков. Вследствие этого некоторые не смогли завершить работу из-за нехватки места для записей.



Директор учебного заведения отрицает факт досмотра учеников в отдельных кабинетах. Руководитель городского отдела образования сообщила, что впервые узнает об этом инциденте. Обещано проведение расследования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ученицу не пустили на ЕГЭ с иконой в руках.