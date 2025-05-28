Школьнице пришлось раздеться, чтобы ее допустили на ОГЭ в Свердловской области
Mash: свердловскую школьницу заставили снять нижнее белье для допуска на ОГЭ
Фото: [Медиасток.рф]
В Свердловской области ученица школы была вынуждена снять одежду для прохождения на ОГЭ, иначе ей грозило повторное обучение в девятом классе. Об этом сообщили учащиеся из города Полевской.
Как пишет телеграм-канал Mash, по их свидетельствам, рамка металлоискателя отреагировала на предмет нижнего белья у школьницы в школе № 16. Сотрудники охраны и педагоги отвели девятиклассницу в отдельное помещение, где она продемонстрировала отсутствие запрещенных предметов. У другого ученика сигнал прозвучал в области пояса — после снятия брюк проверка была завершена.
Ученики также сообщают о других трудностях. Вначале произошла поломка оборудования, и ученикам пришлось ждать около 40 минут, пока распечатают материалы экзамена. Затем закончились дополнительные листы для черновиков. Вследствие этого некоторые не смогли завершить работу из-за нехватки места для записей.
Директор учебного заведения отрицает факт досмотра учеников в отдельных кабинетах. Руководитель городского отдела образования сообщила, что впервые узнает об этом инциденте. Обещано проведение расследования.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ученицу не пустили на ЕГЭ с иконой в руках.