Россиянам раскрыли стоимость цветов в преддверии Дня учителя

С приближением Дня учителя перед родителями встает традиционный вопрос выбора подарков для педагогов. Флористы отмечают: несмотря на сезонное подорожание после 1 сентября, цветы остаются самым популярным, хотя и не самым бюджетным вариантом внимания. Как пояснил управляющий директор магазина «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский, современные тенденции показывают изменение подходов к покупке букетов. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, вместо индивидуальных презентов от каждой семьи все чаще практикуется коллективный подарок от всего класса стоимостью пять-семь тысяч рублей. Для персональных поздравлений выбираются более скромные композиции в пределах 2-2,5 тыс. рублей.

Эксперт добавил, что наиболее востребованными осенними цветами становятся розы, подсолнухи и георгины в теплой цветовой гамме — оранжевые, красные и желтые оттенки. Флористы также отмечают растущую популярность добавления в композиции сезонных ягод, таких как калина, что придает букетам особую осеннюю атмосферу.

По его мнению, в конечном счете выбор праздничного букета сегодня определяется в первую очередь финансовыми возможностями семьи, и только затем личными предпочтениями. Эта практичная тенденция свидетельствует о более осознанном подходе к праздничным тратам в современных экономических условиях.

Ранее адвокат напомнила о правилах подарков для учителей в России.