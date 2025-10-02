Адвокат напомнила о правилах подарков для учителей в России

В преддверии профессионального праздника учителей, отмечаемого 5 октября, юрист Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов, Лиля Каттакулова, в интервью «Газете.Ru» напомнила о законодательном ограничении стоимости подарков педагогам, действующем в России.

Она подчеркнула, что данное ограничение, введенное в 2008 году и базирующееся на понятии «обычного подарка» из Гражданского кодекса, распространяется на работников государственных и муниципальных учреждений, включая образовательные.

Адвокат пояснила, что учителя, воспитатели и преподаватели не вправе принимать презенты, стоимость которых превышает 3 тыс. руб., независимо от того, является ли это индивидуальный знак внимания или коллективный подарок от класса.

По ее словам, традиционные знаки внимания, такие как букеты цветов, коробки конфет, книги или памятные сувениры, не противоречат закону и не вызывают подозрений.

Однако, дорогие электронные устройства, ювелирные изделия или денежные средства могут спровоцировать проверку. Юрист подчеркнула, что в случае сомнений в стоимости презента, педагог имеет право отказаться от него, чтобы избежать неприятностей.

По словам Л. Каттакуловой, нарушение этих правил может повлечь за собой негативные последствия прежде всего для учителя, которого могут привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до расторжения трудового договора. Однако, и даритель не останется без внимания.

Если подарок будет квалифицирован как вознаграждение за определенные действия, то ситуация может перейти в уголовную плоскость и рассматриваться как взятка, за которую ответственность будет нести и педагог, и даритель. Установленный лимит в 3000 руб. призван оградить педагогов и систему образования от коррупционных проявлений.

