Россияне массово подают в суд на онлайн-школы из-за некачественных курсов

Российские потребители все чаще выражают недовольство качеством онлайн-образования, что подтверждается значительным ростом судебных исков. В 2024 году было подано почти 200 заявлений о защите прав граждан, воспользовавшихся цифровыми образовательными платформами. По словам декана юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнары Ручкиной, основная причина массовых жалоб кроется в фундаментальном расхождении между рекламными обещаниями и реальным содержанием курсов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что потребители, рассчитывающие на получение конкретных знаний и компетенций, часто сталкиваются с несоответствием ожиданий и результата. Законодательство позволяет расторгнуть договор на любом этапе обучения, если услуга не соответствует заявленным характеристикам.

По мнению эксперта, такая ситуация создает серьезные репутационные риски для всей индустрии цифрового образования. Недовольные клиенты не только требуют возврата средств, но и формируют негативный образ онлайн-платформ в общественном сознании, подрывая доверие к дистанционному формату обучения в целом.

Она резюмировала, что итогом сложившейся практики становится необходимость пересмотра подходов к продвижению образовательных продуктов. Эксперты подчеркивают: вместо агрессивного маркетинга платформам следует делать акцент на прозрачности программ и четком описании реальных навыков, которые получит слушатель. Это позволит восстановить доверие потребителей и обеспечить устойчивое развитие рынка онлайн-образования.

