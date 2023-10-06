«Им нечего скрывать»: как отличить реальные онлайн-курсы от мошеннических

Интернет дает массу возможностей для ведения бизнеса, и одним из самых выгодных направлений является онлайн-образование. Сегодня свои школы и курсы могут открыть все желающие, ввиду чего появилось большое количество мошенников.

Как рассказала предприниматель, основатель школы удаленных профессий Лиза Никонорова, определить надежные платформы можно по нескольким признакам.

«Основной из них — это открытость. У любого сайта образовательного есть юридические данные — они в «подвале» портала. Это должны быть реальные сведения. И конечно же, должна быть лицензия государственного образца», — отметила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще один важный фактор, подчеркнула Никонорова, это социальные сети.

«Честным школам нечего скрывать. Они активно ведут социальные сети, не боятся выйти в свет, регулярно рассказывают о своих нововведениях, дают прикладные советы. Там же можно почитать и комментарии, и отзывы учеников», — подчеркнула предприниматель.

По ее словам, о качестве преподавания могут говорить и отзывы на сторонних ресурсах. Если их там два или три, значит, люди идут туда неохотно, что может говорить либо о том, что курс неинтересный, либо о том, что он не слишком востребован.

«Еще важный пункт — выдает ли школа сертификаты об окончании обучения. Еще лучше, если это будут дипломы государственного образца. Действительно надежные образовательные платформы могут похвастаться такой опцией, в отличие от тех, чья репутация вызывает вопросы», — отметила специалист.

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