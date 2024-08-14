Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по искусственному интеллекту
Фото: [centraluniversity.ru]
В Болгарии подвели итоги первой Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая прошла с 9 по 14 августа 2024 года. Сборная России показала лучший результат в научном туре конкурса и завоевала золотые медали.
Подготовка команды проходила под руководством Центрального университета, созданного при поддержке Т-Банка.
В финале российская команда состязалась со школьниками из 39 стран. Соревнования состояли из двух этапов — научного и практического. Сборная России уверенно выиграла научный этап и завоевала серебро в практическом.
Золотые медали получили учащиеся и выпускники московской школы Летово Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина.
Ранее сообщалось, что известный журналист Александр Рогоза написал фэнтези о приключениях школьников из Коломны.