«ЕГЭ определяет будущее»: в Госдуме раскритиковали выпускников, которые приходят на экзамен в шортах

Школьники сейчас сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Многие из них сообщили нашим корреспондентам, что им делали замечания по поводу их внешнего вида во время итоговой аттестации.

Выпускники заявили, что не хотят сидеть на экзамене в официальной одежде с длинными рукавами. И если на блузки и рубашки с коротким рукавом обычно смотрят сквозь пальцы, то за короткие юбки и шорты учеников ругают. В брюках парням жарко, поэтому они и решаются надевать шорты.

Депутат Государственной Думы Абдулхаким Гаджиев считает, что во время ЕГЭ можно и потерпеть.

«Единый государственный экзамен — не увеселительное мероприятие, а важный момент в жизни человека. По сути, он определяет его будущее, поэтому и отношение к ЕГЭ должно быть соответствующим», — говорит народный избранник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день нет четких правил внешнего вида на экзамене, продолжает Гаджиев, но, как полагает депутат, каждый учащийся должен сам понимать, какая форма одежды для ЕГЭ допустима, а какая — нет.

«Требование организаторов ЕГЭ сменить, например, шорты на брюки или юбку я считаю обоснованным. Никто не собирается ограничивать школьников в выборе одежды, но, повторюсь, внешний вид должен отражать отношение учащегося к экзамену и своему будущему», — подчеркивает Гаджиев.

Ранее мы писали о том, что подмосковные педиатры выступили против ЕГЭ.