Семь представителей Подмосковья вошли в число призеров Всероссийской конференции юных изобретателей

Семь представителей Подмосковья вошли в число призеров по итогам одиннадцатой Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В конференции приняли участие жители страны в возрасте 6-19 лет. Общее число участников мероприятия превысило семьсот человек. Всего на рассмотрение жюри было выставлено более 450 проектов.

В результате эксперты отобрали пять работ из Подмосковья, которые стали призерами. Это роботизированный спасательный круг, умная каска, устройство для получения 3D-модели объекта, система дистанционного контроля концентрации газа, нейротренажер для восстановления подвижности кисти.

В рамках конференции ребята не только презентовали свои разработки, но также посетили экспозиции ведущих технических вузов России, поучаствовали в конкурсах и викторинах.