Семь российских ВУЗов включили в международный рейтинг за 2024 год. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил РИА Новости со ссылкой на исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

Речь идет об Академическом рейтинге университетов мира (ARWU), в котором конкретные места присваиваются только первой сотне образовательных учреждений, а дальше ВУЗы делят на группы по 50-100 организаций, не присваивая им конкретные позиции.

Московский государственный университет попал в группу со 101 по 150 места — это самый высокий результат среди российских учебных заведений. СПбГУ расположился между 401 и 500 местом, Московский физико-технический институт (МФТИ) находится в списке следом за ним — он в группе с 501 по 600, дальше идут УрФУ и ВШЭ — в шестой и седьмой сотне соответсвенно. Замыкают список Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), они находят в группе с 801 по 900 позиции.

Рейтинг обновляется ежегодно с 2003 года. В этот раз победителем стал Гарвардский университет.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят сократить количество бюджетных мест для победителей олимпиад. С такой инициативой выступило Минобрнауки.