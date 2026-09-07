Что горит в Рязанской области чаще всего? 17 техногенных пожаров и 14 возгораний мусора зафиксировано за неделю

В Рязанской области прошедшая неделя выдалась напряженной для пожарных расчетов: с 31 августа по 6 сентября им пришлось тушить 31 возгорание. Сухая и теплая погода, характерная для конца лета, создала благоприятные условия для быстрого распространения огня, особенно там, где горят мусорные свалки и сухая трава на пустырях. Об этом сообщает издание 7info .

Статистика МЧС, обнародованная пресс-службой регионального управления, показывает, что из 31 пожара 17 носили техногенный характер, а 14 раз огонь вспыхивал именно в мусоре. Такие возгорания особенно коварны: тлеющие отходы могут незаметно разгораться и перебрасываться на соседние строения, что нередко приводит к более серьезным последствиям, чем кажется на первый взгляд.

Самый тревожный случай произошел в первый день осени, 1 сентября, в многоквартирном доме. Пожар, вспыхнувший в жилом здании, привел к госпитализации мужчины 1989 года рождения. Подробности о его состоянии и причинах возгорания не раскрываются, но сам факт, что пострадал человек, подчеркивает серьезность ситуации. Всего за неделю огонь повредил или полностью уничтожил 14 зданий и две единицы техники – и это только те объекты, которые попали в официальную сводку. Точные адреса и детали каждого случая остаются за рамками отчета, но масштаб очевиден: почти каждый день в регионе горело по четыре-пять объектов.

Последствия таких пожаров выходят далеко за рамки сухих цифр. Для пострадавших семей – это потеря жилья, имущества, а иногда и здоровья. Для экологии – загрязнение воздуха продуктами горения, особенно когда горит мусор. Для коммунальных служб – дополнительная нагрузка на восстановление инфраструктуры. Особую опасность представляют свалки и пустыри, которые становятся очагами возгораний в сухую погоду: огонь легко перекидывается на деревянные постройки, гаражи и даже жилые дома. К счастью, на водных объектах области за неделю происшествий не зафиксировано, но это скорее временное облегчение, чем повод для успокоения.

Итог, к которому подводит статистика МЧС, очевиден: проблема пожаров в Рязанской области остается острой, и в первую очередь это касается техногенных возгораний и мусорных свалок, которые становятся настоящими «минными полями» в засушливый период. Сейчас, когда осень только вступает в свои права, температура еще высока, и риск новых пожаров сохраняется. Жителям региона стоит проявлять повышенную бдительность, не разводить костры в неположенных местах и своевременно сообщать о возгораниях. А муниципальным властям – уделить внимание уборке пустырей и свалок, чтобы предотвратить новые трагедии. Пока же мы можем лишь констатировать, что очередная неделя прошла под знаком борьбы с огнем, и один человек уже пострадал – слишком дорогая цена за сухую погоду.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Ленобласти начался пожар после атаки БПЛА.