В последние месяцы в обществе все чаще звучат предположения, что военные действия на Украине могут завершиться уже с наступлением холодов, однако военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru призвал не питать излишних иллюзий.

По его мнению, рассчитывать на полное окончание боевых действий к зиме не стоит — сроки явно сдвигаются. Вместо полного освобождения Донбасса он прогнозирует более скромный, но важный этап: российские силы к этому времени, вероятно, смогут завершить оперативное окружение ДНР и закрепиться на окраинах Славянска и Краматорска. Это позволит укрепить позиции, но не решит конфликт в целом.

Кнутов объясняет, что достижение мира возможно лишь при одном условии — полном прекращении военной помощи Украине со стороны США. Речь идет не только о поставках оружия, но и о разведывательных данных, которые американцы продолжают передавать Киеву. Без этого ресурса украинские силы не смогли бы поддерживать нынешний уровень сопротивления. Однако, как с сожалением отмечает эксперт, пока нет никаких признаков того, что Вашингтон готов ограничить себя в этом отношении. Американская поддержка остается ключевым фактором, продлевающим конфликт.

Каковы же последствия такого сценария для хода специальной военной операции? Если прогноз Кнутова верен, то зимой нас ждет не финал, а новый этап позиционной борьбы. Закрепление на подступах к Славянску и Краматорску создаст плацдарм для будущих действий, но не приведет к немедленной победе. Это означает, что военная кампания затянется, потребует дополнительных ресурсов и будет сопряжена с продолжением потерь как с одной, так и с другой стороны. Для мирного населения это также означает, что надежды на скорое прекращение обстрелов и возвращение к мирной жизни откладываются. Экономические и социальные последствия затяжного конфликта будут только нарастать, а геополитическое противостояние с Западом не ослабнет.

Итог, который формулирует Кнутов, звучит трезво и прагматично: война не закончится быстро, и ключ к миру находится не на поле боя, а в Вашингтоне. Пока США продолжают подпитывать Украину разведкой и вооружениями, завершить конфликт дипломатическими или военными средствами в ближайшие месяцы не получится. Российские военные достигнут определенных успехов, но они будут локальными, а не решающими. В конечном счете, продолжительность противостояния зависит от внешних игроков, и, если их позиция не изменится, зима станет не точкой, а лишь очередным этапом затяжного процесса.

Ранее представители Белого дома сообщили, что в ближайшие недели будут объявлены дальнейшие планы по Украине.