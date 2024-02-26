Школьник из Подмосковья вошел в число призеров Национальной технологической олимпиады

Подмосковный школьник Эдуард Решетняк вошел в число призеров Национальной технологической олимпиады. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Мальчик учится в девятом классе гимназии Протвино. Он принимал участие в финале олимпиады по профилю «Цифровая гидрометеорология». Еще один представитель гимназии, Владислав Попов, получил сертификат участника олимпиады.

Ребята из Протвино в течение нескольких месяцев проходили отборочные туры, слушали лекции и вебинары. В общей сложности в очный тур финала прошли тридцать человек со всей страны.

В гимназии поздравили ребят с высокими результатами, а также выразили благодарность их наставнику — учителю географии и биологии Евгении Бариновой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является лидером в стране по темпам строительства и капремонта образовательных учреждений.