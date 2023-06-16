Школьники из Лыткарина выиграли всероссийский конкурс «Сила света»

Владимир Луговкин, отметим, второй год подряд побеждает в престижном смотре талантов. Ему нет равных в номинации «Космическая техника и наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной». В этом году Владимир от теории перешел к практике и запустил в воздух модель ракеты с датчиком высоты. По признанию победителя, залогом его успешного проекта стало сотрудничество с инженерами Тураевского машиностроительного конструкторского бюро «Союз».

Вторые премии достались Александру Машкову («Оптические приборы на службе человека») и Федору Ялукову («Великие открытия и изобретения в оптике»).

Юных изобретателей поздравил глава Лыткарина Константин Кравцов, он вручил им дипломы и призы от холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Почетными грамотами отмечены педагоги талантливых школьников.

Ранее мы сообщали, что спасатели призывают летом не носить обручальные кольца.