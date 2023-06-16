Спасатели призывают летом не носить обручальные кольца

Сотрудники областного учреждения «Мособлпожспас» пришли на помощь женщине, которая не могла самостоятельно снять обручальное кольцо с сильно распухшего пальца.

Происшествие случилось сегодня в Можайске. Гражданка в слезах приехала на спасательный пост и рассказала о проблеме. Чтобы снять боль и освободить палец от кольца, пришлось прибегнуть к помощи гравировочной машинки. Медицинская помощь не потребовалась.

Обручальное кольцо это, конечно, не простое украшение, оно является символом брака. Тем не менее, «Мособлпожспас» настоятельно советует не носить кольца в жаркую погоду.

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