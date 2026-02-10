Школьников Нижегородской области начнут готовить к работе в АПК с 2026 года

В Нижегородской области серьезно взялись за выращивание не только урожая, но и своих будущих агрономов, инженеров и ученых. В 2026 году в регионе откроется восемь новых агротехнологических классов, что стало логичным продолжением масштабного образовательного эксперимента, стартовавшего годом ранее. Эта инициатива — часть федерального проекта «Кадры в АПК», заложенного в новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Суть проекта заключается в создании прямой связи между школой и производством. Как пояснил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов, ключевое условие для открытия такого класса — наличие индустриального партнера, реального агропредприятия. Государство активно стимулирует это сотрудничество: компенсирует до 90% затрат бизнеса на ремонт и оснащение профильных кабинетов и до 95% — на стимулирующие выплаты педагогам. На эти цели в бюджете 2026 года уже зарезервировано 40,5 млн рублей, часть из которых также пойдет на поддержку пилотных площадок, открытых в 2025 году.

Расширение географии проекта говорит о его востребованности. Если в 2025 году двенадцать агроклассов появились в десяти округах, то теперь к ним добавятся школы Вачского, Гагинского и Воскресенского округов. Ученики таких классов погружаются в углубленное изучение биологии, химии, физики и IT-технологий, но самое главное — они с самого начала видят практическое применение знаний, проходя стажировки и участвуя в проектах вместе с партнерами-предприятиями.

Последствия такой системной работы прогнозируемы, но от этого не менее значимы. Во-первых, это прямой кадровый лифт для агропромышленного комплекса региона, который остро нуждается в мотивированных и современных специалистах. Во-вторых, это меняет сам образ сельского хозяйства в глазах молодежи, превращая его из «традиционной» отрасли в высокотехнологичную и перспективную сферу для карьеры. Наконец, это вклад в большую стратегическую цель — технологическую независимость российского АПК, заявленную в нацпроекте.

Ранее сообщалось, что более 100 человек обучаются в агроклассах Подмосковья, открытых в рамках нацпроекта.