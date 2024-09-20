В России школьную администрацию обяжут контролировать случаи буллинга среди учеников

Школьную администрацию в России обяжут контролировать случаи буллинга среди учеников и передавать данные об издевательствах в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщил Mash.

Соответствующая инициатива была разработана в Госдуме после инцидента с нападением подростка на одноклассников в Челябинске.

Мониторинг буллинга будет проводиться не только в школе, но и в интернете. Процесс такой: выявляется что-то подозрительное, готовится отчет, который затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних. Там проводится оценка ситуации и назначаются специальные курсы, если обнаружены хулиганы. Методики для таких курсов будут разработаны позже.

Согласно законопроекту депутата Артема Метелева, буллингом будет считаться повторяющееся (два раза и более) унижение в интернете и массовая травля школьника. Кроме оскорбительных слов, унижением личности будут признаваться и ложные сведения, как, например, мемы. «Жертвами» и «виновниками» в рамках законопроекта считаются исключительно дети. Учителя и другие взрослые под эти определения не подпадают.

Ранее был озвучен диагноз подростка, совершившего нападение на своих сверстников и учителей в Челябинске.