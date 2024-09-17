Озвучен диагноз подростка, совершившего нападение на своих сверстников и учителей в Челябинске
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Подросток, который в понедельник, 16 сентября, атаковал сверстников с молотком в школе Челябинска, находится на учете в психдиспансере с 2016 года, как сообщило РИА Новости.
У него диагностировано «органическое шизофреноподобное расстройство личности». В настоящее время он помещен в психоневрологическую больницу.
Отмечается, что мальчик с момента рождения до десяти лет находился под наблюдением невролога из-за врожденной патологии, оказывающей влияние на работу мозга.
Кроме того, в интернете появилось одно из последних сообщений подростка. За несколько часов до инцидента он опубликовал пост, в котором упоминает о рабстве, при этом одной из его форм считает систему среднего образования.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по нападению подростка в челябинской школе не прекратят.