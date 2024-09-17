Озвучен диагноз подростка, совершившего нападение на своих сверстников и учителей в Челябинске

Подросток, который в понедельник, 16 сентября, атаковал сверстников с молотком в школе Челябинска, находится на учете в психдиспансере с 2016 года, как сообщило РИА Новости.

У него диагностировано «органическое шизофреноподобное расстройство личности». В настоящее время он помещен в психоневрологическую больницу.

Отмечается, что мальчик с момента рождения до десяти лет находился под наблюдением невролога из-за врожденной патологии, оказывающей влияние на работу мозга.

Кроме того, в интернете появилось одно из последних сообщений подростка. За несколько часов до инцидента он опубликовал пост, в котором упоминает о рабстве, при этом одной из его форм считает систему среднего образования.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по нападению подростка в челябинской школе не прекратят.