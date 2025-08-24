Школьные музеи ХМАО вошли в рейтинг «ТОП-200. Школьный музей Победы»

Два музея из школ Ханты-Мансийского округа были включены в престижный общероссийский рейтинг «ТОП-200. Школьный музей Победы». Это признание стало особенно значимым на фоне высокой конкуренции: за место в списке боролись более 2,5 тыс. учебных заведений из России и стран СНГ. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Основой для попадания в топ послужила масштабная и кропотливая работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Так, музей «Боевой Славы» из Югорска обладает впечатляющей коллекцией из почти тысячи подлинных экспонатов. Это не просто старые вещи, а настоящие фронтовые реликвии, привезенные с мест сражений. Посетители могут в прямом смысле прикоснуться к истории — увидеть личные вещи солдат, образцы оружия и предметы быта, погружающие в атмосферу того героического времени.

Не менее важен и другой формат музейной работы, представленный историко-патриотическим музеем из Нижнесортымского. Его экспозиция «Трудом своим велик и славен человек» стала настоящим школьным центром притяжения. На его базе проходят не просто экскурсии, а живые уроки истории, встречи с ветеранами боевых действий и памятные мероприятия, объединяющие разные поколения.

Главным последствием такой работы является выполнение музеями своей самой важной миссии. Как подчеркивают организаторы конкурса, они являются мощным инструментом патриотического воспитания. Через подлинные истории и экспонаты у школьников формируется чувство личной сопричастности к прошлому и искренняя гордость за подвиг их предков.

Таким образом, включение в федеральный рейтинг подтвердило, что даже в отдаленных уголках страны школьные музеи становятся настоящими хранителями исторической памяти, эффективно работая с молодежью и сохраняя культурно-историческое наследие для будущих поколений.

