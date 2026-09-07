Что важнее – количество или качество? Нижегородская область лидирует по модернизации теплосетей

В преддверии каждого осенне-зимнего сезона вопрос готовности теплосетей становится для российских регионов вопросом выживания: от их состояния зависит, будет ли тепло в домах, больницах и школах. И если раньше модернизация коммунальной инфраструктуры часто откладывалась «на потом», то сейчас системная работа идет полным ходом, и уже есть конкретные результаты. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что Нижегородская область показала один из лучших результатов по модернизации теплосетей среди всех регионов страны. Это не просто цифры в отчетах, а реальные километры новых труб, которые этой зимой принесут тепло в тысячи квартир.

С 2025 года по всей России обновлено 280 объектов коммунальной инфраструктуры, включая 292,3 км тепловых сетей. Масштабные работы стали возможны благодаря льготным займам, привлеченным из средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета. Этот механизм позволяет регионам обновлять изношенные сети, не перегружая местные бюджеты, и делает модернизацию системной, а не точечной. Нижегородская область здесь стала абсолютным лидером по протяженности обновленных сетей — 61,5 км. Для сравнения, в Чувашской Республике обновили 37,7 км, в Свердловской области — 27,7 км, в Хабаровском и Алтайском краях — 23,2 и 19,6 км соответственно. Также в Калужской области ввели в строй семь новых котельных, а в Крыму - пять.

Каковы практические последствия этой работы? Для жителей — это снижение риска аварий и отключений в самые холодные месяцы, а значит, стабильное тепло без «сюрпризов». Для коммунальных служб — уменьшение потерь при транспортировке тепла, экономия ресурсов и топлива. Для региональных бюджетов — долгосрочная экономия на аварийных ремонтах, которые всегда обходятся дороже плановой модернизации. Кроме того, обновление сетей повышает надежность всей системы и создает запас прочности на годы вперед. Особенно важно, что работа ведется не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, где изношенность инфраструктуры часто стоит особенно остро.

Итог, который подводят в Фонде развития территорий, обнадеживает: системная модернизация коммунальной инфраструктуры набирает обороты, и Нижегородская область стала ярким примером того, как грамотное использование государственных инструментов дает реальный результат. В преддверии зимы это особенно значимо — каждый обновленный километр теплосети означает, что где-то в домах будет тепло, а дети не замерзнут в школах. Работа продолжается, и если нынешние темпы сохранятся, то через несколько лет мы можем увидеть совершенно другую картину состояния ЖКХ — с меньшими потерями, большей надежностью и, главное, с комфортом для миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что в Подольске обновляют 7,18 км теплосетей в трех микрорайонах.