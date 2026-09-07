Почему самокат быстрее автобуса в два раза? Кикшеринг стал полноценным транспортом для нижегородцев

В городах, где каждый день тысячи людей тратят часы на дорогу, вопрос скорости передвижения становится почти экзистенциальным. Общественный транспорт, при всех его преимуществах, часто оказывается медленным и негибким: автобусы и трамваи следуют по фиксированным маршрутам, делают десятки остановок и не всегда довозят до нужной двери. Аналитики кикшеринга «Юрент» решили проверить, насколько эффективнее может быть альтернатива, и пришли к однозначному выводу: электросамокат в среднем сокращает время в пути на 42% по сравнению с общественным транспортом. Это означает, что поездка, которая на автобусе занимает полчаса, на самокате превращается в 17 минут — почти в два раза быстрее. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Почему же разница так велика? Все дело в архитектуре городской транспортной сети. Автобусы и трамваи вынуждены объезжать районы, стоять на светофорах и собирать пассажиров на каждой остановке, тогда как самокат позволяет выбрать самый короткий и прямой путь, минуя пробки и перекрестки. Цифры говорят сами за себя: от станции метро «Парк Культуры» до «Счастливой» на самокате можно доехать за 11 минут, а на транспорте — 25. От ЖК «Волжские огни» до «Совкомбанк Арены» самокат против трамвая — 11 против 22 минут. А маршрут от ТЦ «Небо» до улицы Минина на самокате занимает 19 минут, тогда как на транспорте — 28, а пешком — все 37. Эти цифры наглядно показывают, что для городских перемещений на средние дистанции самокат становится не просто удобным, а буквально спасительным вариантом.

Какие последствия вытекают из этой статистики? Во-первых, меняются привычки горожан: 72% нижегородцев используют самокат, чтобы добраться до метро, 69% — для поездок в магазин, 61% — до кафе или встреч. Даже в рабочие часы 43% опрошенных предпочитают самокат для визитов в МФЦ или банк — это говорит о том, что кикшеринг перестал быть просто развлечением и стал полноценным транспортным инструментом. Во-вторых, растет популярность вечерних поездок: люди все чаще возвращаются домой на самокате после работы или встреч, что снимает нагрузку с общественного транспорта в часы пик. В-третьих, сервис становится более гендерно сбалансированным: доля женщин среди пользователей достигла 41% (против 39% в прошлом году), что свидетельствует о повышении доверия и безопасности.

Итог, к которому приходят аналитики, прозрачен: электросамокаты становятся неотъемлемой частью городской мобильности, особенно в городах с плотной застройкой и сложной транспортной сетью. Они не заменяют общественный транспорт полностью, но дополняют его, закрывая последнюю милю и делая поездки быстрее, комфортнее и экологичнее. И если нынешний тренд сохранится, то через пару лет самокат будет восприниматься не как гаджет для молодежи, а как серьезный конкурент автобусам и метро, особенно на коротких и средних дистанциях. Возможно, именно эта гибкость и скорость станут решающим аргументом для миллионов горожан, выбирающих, как добраться до работы или встречи.

Ранее сообщалось, что кикшеринг может ввести штрафы за езду на самокатах без номеров.