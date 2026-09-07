Невролог назвала одного из главных врагов сна

Поздний ужин и бесконечный скроллинг перед сном — казалось бы, мелочи, но невролог Селия Гарсиа Мало предупредила, что именно эти привычки воруют наш отдых, превращая часы ворочания в бессонницу. Об этом сообщает Hola.

Врач в интервью Hola объяснила, что качество сна напрямую зависит от поведения за несколько часов до отхода ко сну. По ее словам, главные враги полноценного отдыха — ночная стимуляция: яркие экраны, слишком поздние приемы пищи и постоянные проверки телефона. Все это подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования, заставляя мозг «думать», что еще день.

Когда мелатонин не вырабатывается в нужном объеме, процесс засыпания затягивается, сон становится поверхностным и прерывистым. Даже если человек проводит в постели 8 часов, утром он чувствует себя разбитым, потому что организм не прошел полный цикл восстановления. Мало подчеркивает: важен не только количественный, но и качественный показатель сна, а он зависит от биологических часов.



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