В воздух подняли стратегическую авиацию: военкоры сообщили о подготовке массированного удара

В небе над Россией замечена стратегическая авиация — военкоры сообщили о подъеме четырех бомбардировщиков Ту-160 и подготовке массированного удара по украинским городам, а пауза в атаках на Киев истекает в полночь. Об этом сообщает Lenta.ru.

Российская стратегическая авиация приведена в повышенную готовность. В воздух подняты четыре ракетоносца Ту-160, а также до десяти Ту-95МС и еще четыре Ту-160М находятся в состоянии готовности к вылету. Основными целями вероятной атаки называются Киев и область, а также Львов и окрестности.

По оценкам военкоров, в рамках удара может быть применено до 80 авиационных крылатых ракет Х-101 и около 40 оперативно-тактических ракет «Искандер-М». В качестве приоритетных целей рассматриваются объекты энергетической инфраструктуры, газовые мощности и военные объекты противника.

Отдельное внимание в сообщении уделено временному фактору: в 0:00 истекает срок паузы в ударах по Киеву.



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