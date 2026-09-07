Психиатр раскрыл вопрос, который выдает ложь собеседника

Если вам кажется, что собеседник врет, не спешите обвинять — психиатр Хавьер Кинтеро предложил простую, но эффективную технику: попросить его пересказать историю заново, и внимательно следить, не развалится ли конструкция. Об этом сообщает El Confidencial.

Испанский психиатр в интервью El Confidencial поделился методом, который помогает распознать обман без прямых обвинений. По его словам, если возникли подозрения, не нужно сразу устраивать допрос. Лучше выслушать историю целиком, а когда собеседник закончит — взять короткую паузу и сказать: «Я не совсем понял, не мог бы ты объяснить еще раз?»

Когда человек начинает повторять свою версию, стоит обратить внимание на структуру: сохраняются ли даты, имена, мотивы, логическая последовательность. У лжеца, как правило, вторая версия расходится с первой — появляются новые детали, исчезают старые, меняется порядок событий. Это и есть главный признак, по которому можно вычислить неискренность, не вступая в конфликт.



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