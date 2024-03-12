Двадцатый слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья» стартовал в Сергиевом Посаде. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Местом проведения мероприятия стал родной город победителя 2023 года Марии Хачатуровой, которая преподает русский язык и литературу в Сергиево-Посадской школе №2.

В рамках открытия слета Хачатуровой была передана фарфоровая статуэтка пеликана, символизирующего всероссийский конкурс лучших учителей. В этом году Хачатурова будет представлять Подмосковье на федеральном этапе.

В программе слета — двухдневный семинар с мастер-классами, открытыми уроками, круглыми столами и творческими лабораториями. Общее число участников мероприятия составит порядка пятисот человек.