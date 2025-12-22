Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

Словосочетание "схема Долиной", а также четыре других выражения, связанные с нашумевшим делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники, будут включены в словарь неологизмов 2025 года. Эту информацию предоставил Валерий Ефремов, руководитель группы "Словарей новых слов", в интервью РИА Новости.

Ефремов отметил, что аналогичная ситуация произошла и с "голой вечеринкой" блогера Анастасии Ивлеевой. Широкое обсуждение в медиа привело к появлению новых слов и выражений, таких как "головечеринники" и "свитер/водолазка извинений".

Эти термины впоследствии стали использоваться и в других контекстах, не связанных с первоначальным скандалом, уточнил собеседник агентства.

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» — это лето 2024 года. Дальше — «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года. Потом — «бабушкина схема» — это лето 2025 года, «казус Долиной» — осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года», — сказал филолог.

В конце марта текущего года Хамовнический суд Москвы вынес решение в пользу Ларисы Долиной, удовлетворив её иск против Полины Лурье, касающийся продажи квартиры. Артистка утверждала, что стала жертвой обмана и заключила сделку под влиянием заблуждения. В результате суд аннулировал право собственности Лурье на недвижимость и передал ее певице.

Лурье не согласилась с таким положением дель и через адвоката подала апелляцию в Верховный суд Российской Федерации. В результате заседания, состоявшегося во вторник, Верховный суд признал Лурье законным владельцем квартиры, которую она приобрела у Долиной. Таким образом, предыдущие судебные постановления были аннулированы.

Ранее сообщалось, что концерт Ларисы Долиной в Туле был отменен. Также в разгар судебных разбирательств стало известно, что две юрмальские квартиры певицы под угрозой конфискации.