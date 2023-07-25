Сотрудница подмосковной Росгвардии провела патриотический урок

Сотрудница Балашихинского отдела вневедомственной охраны, капитан полиции Юлия Кузнецова встретилась с ребятами одного из оздоровительных лагерей.

Офицер рассказала, как в свободное время в составе отряда «Батальон» принимает участие в работе по поиску останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. С большим интересом ребята осмотрели экспонаты, найденные на местах жестоких боев. На все заданные вопросы школьники получили исчерпывающие ответы.

Ежегодная патриотическая ведомственная акция «Каникулы с Росгвардией» продолжается. Впереди новые встречи росгвардейцев с детьми.

Ранее сообщалось, что при пожаре на подмосковной железнодорожной станции пострадавших нет.