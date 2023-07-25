При пожаре на подмосковной железнодорожной станции никто не пострадал

На железнодорожной станции «Подсолнечная» (городской округ Солнечногорск) вечером в понедельник произошло возгорание двух вагонов рейсовой электрички Москва — Тверь.

Как сообщили в подмосковном управлении МЧС, никто не пострадал. Все пассажиры без паники вышли из вагонов. Прибывшие наряды пожарных и спасателей оперативно ликвидировали пожар. Движение в сторону Твери возобновлено. Ведется расследование.

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