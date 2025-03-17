Стала известна средняя зарплата педагогов в Нижегородской области

Зарплата педагогов в Нижегородской области выросла на 20% за год. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минобразования.

Уточняется, что средняя зарплата педагогов за 2024 год составляет 57 тыс. рублей, что более чем на 20% превышает показатель позапрошлого года, когда средняя зарплата педагогического состава составляла чуть более 47 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что базовые оклады учителей хотят сделать едиными по всей России.