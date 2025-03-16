Базовые оклады учителей хотят сделать едиными по всей России

Базовые оклады учителей могут сделать едиными по всей России, независимо от региона, сообщила РИА Новости президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

Она отметила, что именно такой принцип был в эпоху СССР. Тогда у всех педагогов были единая ставка и разряды, на которые они сдавали. Эту практику нужно вернуть, считает Васильева.

Эксперт отметила, что каждый регион сверх этой «базы» имеет право начислять надбавки, стимулирующие и компенсационные выплаты.

Важно, чтобы система их начисления была прозрачной и понятной учителям.

«Человек, который берет на себя такую ответственность, должен получать достойную оплату своего труда», - заключила собеседница издания.

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