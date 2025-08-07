Стилист Сухарев пояснил важность школьной формы

Известный стилист Алексей Сухарев, несмотря на сравнение новых образцов школьной формы с нарядами из «Служебного романа», убежден в пользе этого дресс-кода. В интервью Life.ru эксперт пояснил , что форма помогает детям с ранних лет развивать вкус и понимать принципы уместности в одежде.

По его словам, это отличная подготовка к взрослой жизни, где классический стиль всегда остается актуальным. Стилист подчеркивает, что негативная реакция общества вызвана недоразумением — Минпросвещения России не вводит единый стандарт, а лишь демонстрирует возможные варианты, соответствующие техническим требованиям.

Стилист резюмировал, что фактически каждая школа сохранит право самостоятельно определять фасон и цвет формы, учитывая мнение родителей и учащихся. Главное, по мнению эксперта, чтобы в будущем акцент делался не только на эстетике, но и на практичности.

