Стали известны популярные у студентов произведения классической литературы

По данным результатов исследования электронной библиотеки учебной литературы «Лань», наиболее часто в прошлом году студенты читали роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что вторую строчку рейтинга востребованности занял роман Льва Толстого «Война и мир», третье - «Илиада» Гомера в переводе Николая Гнедича, четвертое - «Обрыв» Ивана Гончарова, а замыкает пятерку лидеров пьеса Александра Островского «Гроза».

Отмечается, что также в десятку популярных произведений у студентов вошли «История Пугачева» Александра Пушкина, «Пословицы и поговорки русского народа» Владимира Даля, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Обломов» Ивана Гончарова, «Гранатовый браслет» Александра Куприна.

Ранее сообщалось, что книги русских классиков стали дешевле из-за резкого роста спроса на них.