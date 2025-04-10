Стали известны учителя-предметники, которые наиболее часто становятся любимчиками

Согласно результатам одного из опросов, наиболее часто любимыми учителями отечественных школьников становятся преподаватели по английскому, русскому языкам и литературе и информатике, а среди важных качеств любимых педагогов дети особенно выделяют доброту, понимание и увлеченность преподаваемым предметом. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что почти у каждого третьего школьника имеется любимый учитель, причем у половины из них — это классный руководитель.

Отмечается, что почти каждый четвертый школьник считает, что любовь к тому или иному предмету появилась именно благодаря педагогу, а 14% утверждают, что связь, скорее, обратная, то есть благодаря любимому предмету у ученика появился и любимый учитель. Более 60% опрошенных уверены, что симпатия к учителю не меняет их отношения к самому предмету.

Добавляется, что почти половина школьников ценят в педагоге доброту и понимание, 35% связывают симпатию с успехами в предмете, а 31% обращают внимание на внешний вид педагога.

Ранее стали популярны у студентов произведения классической литературы.