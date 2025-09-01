Стало известно число первоклассников в Рязани

Новый учебный год в Рязани начался в особой атмосфере, отмеченной недавними значимыми юбилеями города. Торжественные линейки, прошедшие 1 сентября, стали символичным продолжением праздничных событий, связанных с 80-летием Великой Победы и 930-летием областного центра. Об этом сообщает издание 7info.

Как отметила председатель городской думы Татьяна Панфилова, эти исторические вехи совпали с позитивными переменами в облике города — Рязань продолжает развивать инфраструктуру, повышая комфорт для жителей и привлекательность для туристов. Именно в этот период обновления более 64 тыс. местных школьников приступили к занятиям, включая 5,8 тыс. первоклассников и почти три тысячи десятиклассников.

По ее словам, объединение образовательного старта с общегородскими достижениями создает особый эмоциональный фон для учебного процесса. Это формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к развитию родного города и понимание связи между личными успехами и общим прогрессом.

Начало учебного года вышло за рамки традиционного праздника знаний, превратившись в символичный мост между славным прошлым, динамичным настоящим и перспективным будущим Рязани. Такой контекст задает высокую планку для образовательного процесса, вдохновляя учащихся на достижения не только в учебе, но и в общественной жизни города.

Ранее было названо число учеников, пошедших в школы 1 сентября в Нижегородской области.